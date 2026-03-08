Скончался сценарист фильма «Афера Томаса Крауна» Алан Трастман
Алан Трастман, получивший образование юриста в Гарварде и написавший сценарии для фильмов «Булллит» и «Афера Томаса Крауна», вышедших в 1968 г., ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает Variety.
Бывший корпоративный юрист из Бостона и выпускник Гарварда пришел в кино случайно: разочарованный просмотром неудачной картины, он решил написать собственный сценарий, который в итоге лег в основу детектива «Афера Томаса Крауна».
Вскоре Трастман создал еще один хит – полицейский триллер «Детектив Булллит», снискавший славу благодаря новаторской сцене автомобильной погони по улицам Сан-Франциско. Он также работал над сиквелом «Ночь душителя» с Сидни Пуатье, боевиками и триллерами.
Завершив голливудскую карьеру, Трастман занимался бизнесом и написал роман «День отца». У него остались жена, сын, дочь и 11 внуков.