Китай призвал США к стабилизации отношений

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Ван И призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что этот конфликт не должен был начаться. Дипломат повторил тезис о том, что организация цветных революций и смена режимов не находят поддержки у народов. При этом он не дал оснований полагать, что конфликт может повлиять на проведение предстоящего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.