Китай призвал США к стабилизации отношений
Пекин намерен сделать 2026 г. поворотным в отношениях с Вашингтоном, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей. По его словам, при искреннем и добросовестном отношении двух стран друг к другу нынешний год может стать определяющим для здорового и устойчивого развития двусторонних связей. Заявление прозвучало накануне запланированного саммита лидеров двух государств в Пекине, пишет Bloomberg.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Ван И призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув, что этот конфликт не должен был начаться. Дипломат повторил тезис о том, что организация цветных революций и смена режимов не находят поддержки у народов. При этом он не дал оснований полагать, что конфликт может повлиять на проведение предстоящего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
В преддверии встречи на высшем уровне в Париже на следующей неделе должны собраться министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Ожидается, что переговоры заложат основу для нового соглашения, которое, по имеющимся данным, будет включать коммерческие сделки, в том числе возможную договоренность о поставках 500 самолетов Boeing.
Касаясь темы Тайваня, Ван И предупредил, что любые попытки добиться независимости острова обречены на провал, а те, кто выступает за воссоединение, находятся на правильной стороне истории. Он также призвал Японию не вмешиваться в тайваньские дела, напомнив о 80-летии Токийского процесса и предупредив, что любые ссылки на коллективную самооборону в контексте тайваньского кризиса не имеют легитимности.