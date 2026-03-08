Трамп не смог объяснить, что значит «безоговорочная капитуляция» Ирана
Президент США Дональд Трамп так и не объяснил четко, что он имеет в виду под безоговорочной капитуляцией Ирана. На вопрос журналистов в самолете Air Force One президент США сказал только, что это момент, когда противник больше не может воевать. При этом Трамп не стал называть конкретные политические цели США в этом конфликте, пишет The Guardian.
Говоря о возможной наземной операции, Трамп допустил отправку американских солдат для захвата складов с обогащенным ураном. Но сейчас, по его словам, достаточно воздушных ударов, а ввод войск – это вопрос будущего. Он также твердо заявил, что не позволит курдским формированиям участвовать в вторжении, чтобы не создавать дополнительных проблем.
Перед этим Трамп побывал на траурной церемонии на базе в Делавэре, где встретили тела шестерых американских военных, погибших в Иране. Президент лично поприветствовал каждый гроб, но признался, что эти потери не заставят его свернуть кампанию. Он назвал гибель солдат неизбежной частью любой войны.
На вопрос, сколько продлится конфликт, Трамп ответил уклончиво: он не знает, но готов делать все необходимое. Также он обвинил Иран в ударе по школе, где погибли 175 человек, в основном дети.
28 февраля ракета упала на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. В результате погибло более 170 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 5 марта агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что следователи вооруженных сил США провели проверку и по ее итогам считают, что удар по школе в Иране могли нанести американские военнослужащие.