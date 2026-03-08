Трамп не смог объяснить, что значит «безоговорочная капитуляция» Ирана

28 февраля ракета упала на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. В результате погибло более 170 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 5 марта агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что следователи вооруженных сил США провели проверку и по ее итогам считают, что удар по школе в Иране могли нанести американские военнослужащие.