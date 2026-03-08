Губернатор Запорожской области сообщил о погибших после атаки ВСУ по Васильевке
В Васильевке Запорожской области в результате ночной атаки ВСУ пострадали не менее 10 человек, есть погибшие. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
ВСУ нанесли удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому. На месте попадания вспыхнул пожар, произошло обрушение конструкций. Число погибших в настоящий момент уточняется.
Глава региона сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. Идет разбор завалов.
Как сообщило Минобороны, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.