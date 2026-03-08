Удары по нефтехранилищам в Иране могут привести к кислотным дождям

Иранский Красный Полумесяц опубликовал подробную инструкцию для граждан. Главное правило – во время дождя категорически нельзя выходить на улицу, все проемы в домах необходимо закрыть влажной тканью, так как мельчайшие частицы токсичной сажи легко проникают внутрь помещений. Если стихия застала врасплох на открытой местности, укрываться можно только под бетонными или металлическими конструкциями. Деревья смертельно опасны, поскольку их листья концентрируют кислоту.