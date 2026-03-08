Удары по нефтехранилищам в Иране могут привести к кислотным дождям
На фоне продолжающихся атак на нефтяную инфраструктуру Ирана в стране распространили экстренное предупреждение о критической угрозе кислотных дождей. Как сообщил Иранский Красный полумесяц, взрывы на нефтехранилищах привели к выбросу в атмосферу большого объема токсичных углеводородов, оксидов серы и азота. При выпадении осадков это создает смертельную опасность для населения: кислотные дожди способны вызывать химические ожоги кожи и необратимые повреждения легких.
Иранский Красный Полумесяц опубликовал подробную инструкцию для граждан. Главное правило – во время дождя категорически нельзя выходить на улицу, все проемы в домах необходимо закрыть влажной тканью, так как мельчайшие частицы токсичной сажи легко проникают внутрь помещений. Если стихия застала врасплох на открытой местности, укрываться можно только под бетонными или металлическими конструкциями. Деревья смертельно опасны, поскольку их листья концентрируют кислоту.
Власти также предупреждают об отдаленных последствиях. Категорически запрещено использовать воду из открытых колодцев и сборников дождевой воды вблизи мест взрывов . Домашних животных и скот необходимо перевести в закрытые помещения, а их корм надежно укрыть. После окончания дождя все поверхности и автомобили нужно обработать водой под высоким давлением, чтобы не допустить превращения высохших токсичных отложений в ядовитую пыль.
Как сообщает The Times of Israel, США и Израиль нанесли ночные удары по пяти нефтяным объектам в иранской столице и ее окрестностях, в результате которых погибли четыре человека. В результате ударов поднялись столбы огня и дыма.