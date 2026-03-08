Силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника над регионами России

Массированной атаке подверглась Брянская область. Там ликвидировали 103 БПЛА. В Тульской области уничтожили 13 беспилотников, в Калужской – 12, в Белгородской – 10. Кроме того, четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, три – над Курской областью, по два – над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Еще один дрон уничтожен в небе над Орловской областью.