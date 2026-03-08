Силы ПВО за шесть часов сбили 152 украинских беспилотника над регионами России
В период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 152 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны в Max.
Массированной атаке подверглась Брянская область. Там ликвидировали 103 БПЛА. В Тульской области уничтожили 13 беспилотников, в Калужской – 12, в Белгородской – 10. Кроме того, четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, три – над Курской областью, по два – над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом. Еще один дрон уничтожен в небе над Орловской областью.
В Запорожской области после ночной атаки ВСУ на город Васильевка пострадали 10 человек, одна женщина 1960 г. р. скончалась. Многоквартирные дома получили значительные повреждения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что БПЛА атаковал автомобиль в городе Пологи: погибла супружеская пара.