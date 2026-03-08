Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников
Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили два беспилотника, при помощи которых противник планировал атаковать объекты в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
Сначала Собянин рассказал о нейтрализации одного дрона, вскоре появилось сообщение и о втором.
«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – написал Собянин.
Мэр добавил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб, дополнительных подробностей об инциденте он не привел.
В ночь на 8 марта, как сообщало Минобороны, средства ПВО уничтожили 72 украинских БПЛА, с 8:00 до 14:00 – еще 152 дрона.