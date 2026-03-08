Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили два беспилотника, при помощи которых противник планировал атаковать объекты в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Сначала Собянин рассказал о нейтрализации одного дрона, вскоре появилось сообщение и о втором.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – написал Собянин.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб, дополнительных подробностей об инциденте он не привел.

В ночь на 8 марта, как сообщало Минобороны, средства ПВО уничтожили 72 украинских БПЛА, с 8:00 до 14:00 – еще 152 дрона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте