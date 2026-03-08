Путин запретил экстрадицию служащих в ВС России иностранцев

Закон вводит дополнительное основание для отказа в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора. Речь идет о случаях, когда запрос касается иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ (иных воинских формированиях) и участвовавшего в боевых действиях в составе этих формирований.