Путин запретил экстрадицию служащих в ВС России иностранцев

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения были внесены в ч.1 ст. 464 уголовно-процессуального кодекса РФ.

Закон вводит дополнительное основание для отказа в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора. Речь идет о случаях, когда запрос касается иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ (иных воинских формированиях) и участвовавшего в боевых действиях в составе этих формирований.

