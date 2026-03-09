Швейцария подтвердила нежелание вступать в ЕС
Швейцария не рассматривает возможность вступления в Европейский союз и намерена в дальнейшем выстраивать отношения с Брюсселем исключительно на двусторонней основе. Такой формат взаимодействия, отработанный на протяжении десятилетий, в Берне считают наиболее эффективным и выгодным для себя. Соответствующее заявление сделали «Известиям» в министерстве иностранных дел страны.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что целью Швейцарии является не интеграция в ЕС, а стабилизация и углубление существующих связей. Для этого планируется продолжить практику секторального участия во внутреннем рынке Евросоюза, которая будет закреплена новым пакетом двусторонних соглашений. В МИД отметили, что такая конфигурация сотрудничества позволяет Швейцарии быть частью общеевропейских экономических процессов, сохраняя при этом необходимый суверенитет.
По оценке швейцарской стороны, применяемый уже более 20 лет двусторонний подход полностью доказал свою состоятельность. Он предполагает заключение широкого спектра отраслевых договоренностей, регулирующих взаимодействие с ЕС в конкретных секторах. В Берне этот механизм называют наиболее предпочтительным, поскольку он обеспечивает баланс интересов и предсказуемость, в отличие от гипотетического полноправного членства.
В новом пакете договоренностей, который сейчас прорабатывается, предполагается актуализировать существующие механизмы взаимодействия с учетом современных реалий. Однако принципиальная основа отношений с Брюсселем, базирующаяся на двустороннем сотрудничестве, останется незыблемой.