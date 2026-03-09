Швейцария подтвердила нежелание вступать в ЕС

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что целью Швейцарии является не интеграция в ЕС, а стабилизация и углубление существующих связей. Для этого планируется продолжить практику секторального участия во внутреннем рынке Евросоюза, которая будет закреплена новым пакетом двусторонних соглашений. В МИД отметили, что такая конфигурация сотрудничества позволяет Швейцарии быть частью общеевропейских экономических процессов, сохраняя при этом необходимый суверенитет.