В США скончалась актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Руньон

Ведомости

Актриса Дженнифер Руньон, известная по фильму «Охотники за привидениями» и ситкому CBS «Чарльз в ответе», ушла из жизни. Ей было 65 лет, пишет Variety.

Близкая подруга Руньон, Эрин Мерфи, подтвердила новость о ее смерти, сообщив, что актриса скончалась после непродолжительной борьбы с раком. Мерфи назвала ее особенной женщиной и выразила соболезнования семье и детям покойной.

Руньон дебютировала в кино в 1980 г. в слэшере «Всем спокойной ночи», после чего получила роли второго плана в комедиях «Вверх по ручью» и «Охотники за привидениями», вышедших в 1984-м. В том же году она исполнила главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе», а в 1988-м сыграла Синди Брэди в телефильме «Рождество Брэди». Также в 1988-м актриса снялась в фильме «Своя тусовка», появилась в пилотном эпизоде сериала «Квантовый скачок» и комедии «Снова 18», а позже отметилась гостевыми ролями в шоу «Она написала убийство», «Парень по имени Сардж» и «Беверли-Хиллз, 90210».

Руньон радилась в Чикаго в семье радиоведущего Джима Руньона и актрисы Джейн Робертс. В 1991 г. она вышла замуж за Тодда Кормана, баскетбольного тренера и работника киноиндустрии; у пары остались сын Уайетт и дочь Бейли. Последние годы вела преподавательскую деятельность.

