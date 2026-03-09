В США скончалась актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Руньон

Руньон дебютировала в кино в 1980 г. в слэшере «Всем спокойной ночи», после чего получила роли второго плана в комедиях «Вверх по ручью» и «Охотники за привидениями», вышедших в 1984-м. В том же году она исполнила главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе», а в 1988-м сыграла Синди Брэди в телефильме «Рождество Брэди». Также в 1988-м актриса снялась в фильме «Своя тусовка», появилась в пилотном эпизоде сериала «Квантовый скачок» и комедии «Снова 18», а позже отметилась гостевыми ролями в шоу «Она написала убийство», «Парень по имени Сардж» и «Беверли-Хиллз, 90210».