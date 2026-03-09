Метеорит повредил крыши домов в Германии
Обломки метеорита нанесли ущерб крышам и домам в регионах Хунсрюк, Айфель и городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в Германии. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на полицию.
Вечером 8 марта в районе Гюльс города Кобленц фрагмент небесного тела упал на крышу жилого дома, сообщил представитель полиции. На место происшествия прибыли пожарные и полицейские, никто не пострадал.
В полицию Кайзерслаутерна поступило множество сообщений от очевидцев, наблюдавших ярко светящийся объект с кратковременной вспышкой огня в небе. Высказывались предположения о ракете, однако, по данным властей, нет никаких признаков, указывающих на событие, связанное с безопасностью.
Крупная операция была развернута в Нижней Саксонии, где поступило сообщение о возможном падении обломков. Пожарные при поддержке морского вертолета обследовали район, но ничего не обнаружили. В земле Северный Рейн-Вестфалия, по данным оперативного центра, повреждений также не зафиксировано. Как поясняют специалисты, при вхождении в атмосферу астероиды часто распадаются на множество фрагментов, часть из которых сгорает, а часть достигает поверхности Земли.