Метеорит повредил крыши домов в Германии

Крупная операция была развернута в Нижней Саксонии, где поступило сообщение о возможном падении обломков. Пожарные при поддержке морского вертолета обследовали район, но ничего не обнаружили. В земле Северный Рейн-Вестфалия, по данным оперативного центра, повреждений также не зафиксировано. Как поясняют специалисты, при вхождении в атмосферу астероиды часто распадаются на множество фрагментов, часть из которых сгорает, а часть достигает поверхности Земли.