Мелони попыталась оправдать удары по Ирану
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rete 4 попыталась оправдать военную операцию Соединенных Штатов против Ирана, однако ведущий Марио Джордано сумел уличить политика в несоответствии ее слов действительности. Объясняя причины нападения, глава итальянского правительства сослалась на провал дипломатических усилий, что вызвало недоумение у журналиста.
Ведущий уточнил, действительно ли, по мнению Мелони, к моменту начала атаки для переговоров уже не оставалось места, и дипломатия полностью исчерпала себя. В ответ на это премьер попыталась оправдаться, напомнив, что Италия не участвовала в соответствующих переговорах, и обвинила Тегеран в затягивании дипломатического процесса с Вашингтоном.
По словам Мелони, на самом деле не существовало достаточных возможностей для достижения соглашения. Таким образом она попыталась объяснить свою позицию, но не смогла убедительно ответить на прямой вопрос журналиста о том, была ли дипломатия окончательно провалена к моменту начала военных действий.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были уничтожены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.