Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Мелони попыталась оправдать удары по Ирану

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rete 4 попыталась оправдать военную операцию Соединенных Штатов против Ирана, однако ведущий Марио Джордано сумел уличить политика в несоответствии ее слов действительности. Объясняя причины нападения, глава итальянского правительства сослалась на провал дипломатических усилий, что вызвало недоумение у журналиста.

Ведущий уточнил, действительно ли, по мнению Мелони, к моменту начала атаки для переговоров уже не оставалось места, и дипломатия полностью исчерпала себя. В ответ на это премьер попыталась оправдаться, напомнив, что Италия не участвовала в соответствующих переговорах, и обвинила Тегеран в затягивании дипломатического процесса с Вашингтоном.

По словам Мелони, на самом деле не существовало достаточных возможностей для достижения соглашения. Таким образом она попыталась объяснить свою позицию, но не смогла убедительно ответить на прямой вопрос журналиста о том, была ли дипломатия окончательно провалена к моменту начала военных действий.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были уничтожены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её