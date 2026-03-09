Газета
Женщина открыла стрельбу у дома Рианны

Ведомости

В Беверли-Хиллз арестована женщина, которая открыла стрельбу в направлении дома певицы Рианны. Инцидент произошел днем 8 марта, сообщает CNN со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

По данным правоохранителей, было произведено от пяти до семи выстрелов. Пули попали в ворота, но не задели само здание. В момент происшествия в доме находились люди, однако никто не пострадал. Подозреваемая, женщина примерно 30 лет, задержана.

Исполнительница и предпринимательница Рианна, ставшая матерью в третий раз в сентябре 2025 г., продолжает работать над новым музыкальным материалом. Ее последний студийный альбом вышел в 2016 г.

