Женщина открыла стрельбу у дома Рианны
В Беверли-Хиллз арестована женщина, которая открыла стрельбу в направлении дома певицы Рианны. Инцидент произошел днем 8 марта, сообщает CNN со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
По данным правоохранителей, было произведено от пяти до семи выстрелов. Пули попали в ворота, но не задели само здание. В момент происшествия в доме находились люди, однако никто не пострадал. Подозреваемая, женщина примерно 30 лет, задержана.
Исполнительница и предпринимательница Рианна, ставшая матерью в третий раз в сентябре 2025 г., продолжает работать над новым музыкальным материалом. Ее последний студийный альбом вышел в 2016 г.