Экс-мэра Стамбула могут приговорить к 2000 лет заключения
Бывший мэр Стамбула, один из лидеров левоцентристской оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу предстанет перед судом по обвинению в коррупции 9 марта. Его суммарное наказание может составить более 2000 лет лишения свободы, пишет Bloomberg.
Прокуратура обвиняет Имамоглу в руководстве преступной организацией. Ему будут предъявлены обвинения вместе с 401 другим обвиняемым.
27 октября 2025 г. суд Турции выдал новый ордер на арест Имамоглу по делу о «политическом шпионаже». По тому же обвинению был арестован главный редактор канала Tele1 Мердаа Янардаг, а также советник и руководитель предвыборной кампании политика Неджати Озкан.
Имамоглу находится в заключении с марта 2025 г. В середине июля прошлого года стамбульский суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу об оскорблении местного прокурора, хотя тогда прокуратура настаивала на семи годах и запрете на политическую деятельность.
Представители НРП отвергают обвинения Имамоглу как политически мотивированные.