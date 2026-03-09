Экс-мэра Стамбула могут приговорить к 2000 лет заключения

Имамоглу находится в заключении с марта 2025 г. В середине июля прошлого года стамбульский суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу об оскорблении местного прокурора, хотя тогда прокуратура настаивала на семи годах и запрете на политическую деятельность.