Фон дер Ляйен: институты ЕС не соответствуют современным реалиям

«Нам срочно необходимо задуматься над тем, соответствуют ли наша доктрина, наши институты и процесс принятия решений – разработанные в послевоенном мире стабильности и многосторонности – темпам изменений вокруг нас. Является ли созданная нами система – со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса – помощью или скорее препятствием для нашей роли как геополитического игрока», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).