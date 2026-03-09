Фон дер Ляйен: институты ЕС не соответствуют современным реалиям
Институты и доктрины Евросоюза не соответствуют современным реалиям. Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции постпредов союза в Брюсселе. Она также призвала не цепляться за устоявшиеся практики.
«Нам срочно необходимо задуматься над тем, соответствуют ли наша доктрина, наши институты и процесс принятия решений – разработанные в послевоенном мире стабильности и многосторонности – темпам изменений вокруг нас. Является ли созданная нами система – со всеми ее благими намерениями достичь консенсуса и компромисса – помощью или скорее препятствием для нашей роли как геополитического игрока», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Глава ЕК отметила, что новая стратегия безопасности Евросоюза поставит целью союза демонстрацию силы и увеличение внешнего влияния. В основе деятельности будут лежать вопросы «безопасности», добавила она.
В начале января Евросоюз начал работу над новой европейской стратегией безопасности. «На начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем», – сказала тогда председатель ЕК.