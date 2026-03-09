Газета
Главная / Политика /

На Украине предложили сократить отпуск по уходу за ребенком в девять раз

Ведомости

Правительство Украины предложило сократить продолжительность отпуска по уходу за ребенком в девять раз – с трех лет до четырех месяцев. Соответствующий законопроект, разработанный кабинетом министров, направлен на рассмотрение Верховной рады. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел вариант нового Трудового кодекса и рекомендовал принять его за основу, говорится в выводах комитета от 4 марта.

Профсоюзы выступают против этой инициативы, считая, что это значительно ухудшает положение работников по сравнению с текущим законодательством. Кроме того, они указывают на то, что Конституция запрещает ограничивать уже предоставленные гарантии и права. Также они отмечают недостаточное развитие инфраструктуры для детей дошкольного возраста на Украине, включая нехватку яслей и детских садов.

Несмотря на эти возражения, депутаты рекомендовали принять новый кодекс.

