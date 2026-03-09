Партия Испании предложила провести референдум о выходе из НАТО
Испанская левая партия «Подемос» («Мы можем») инициировала предложение о проведении референдума по вопросу выхода страны из НАТО. Об этом сообщил представитель партии Пабло Фернандес в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.
Он также выразил несогласие с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, партия «Подемос» настаивает на закрытии американских военных баз на территории Испании, выходе страны из НАТО или, по крайней мере, проведении референдума по этому вопросу.
Фернандес добавил, что Испания не должна участвовать в каких-либо военных конфликтах, будь то нападение на другие страны или защита баз НАТО в Средиземноморье.
Испания вступила в НАТО в 1982 г. В 1986 г. в стране прошел референдум о постоянном членстве в альянсе, который соцпартия обещала организовать в случае своей победы на выборах. В результате референдума, в котором приняли участие 59,4% избирателей, большинство проголосовало за членство в НАТО (56,85%), в то время как против выступили 43,15% граждан.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство позицией испанского правительства, которое, по его мнению, недостаточно увеличивает военные расходы в рамках НАТО.
Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил американо-израильскую операцию против Ирана и запретил использование баз в Роте и Мороне для нанесения ударов. Позже Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту «прекратить всю торговлю с Испанией» в ответ на отказ Мадрида предоставить свои военные базы для бомбардировок Ирана.