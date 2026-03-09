Партия Испании предложила провести референдум о выходе из НАТО

Испания вступила в НАТО в 1982 г. В 1986 г. в стране прошел референдум о постоянном членстве в альянсе, который соцпартия обещала организовать в случае своей победы на выборах. В результате референдума, в котором приняли участие 59,4% избирателей, большинство проголосовало за членство в НАТО (56,85%), в то время как против выступили 43,15% граждан.