Трамп призвал дать убежище футболисткам Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал австралийского премьер-министра Энтони Албаниза предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, принимавшим участие в Кубке Азии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя сборной Ирана по женскому футболу быть возвращенной в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. США примут их, если вы этого не сделаете», – написал он.

СМИ сообщали, что женская сборная Ирана по футболу не стала петь национальный гимн перед своим первым матчем на Кубке Азии. После игры главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари и футболистки отказались отвечать на вопросы о военных ударах по Ирану и смерти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Произошедшее приравняли к государственной измене, которая карается смертной казнью, писала The Guardian. Девушек назвали «предательницами военного времени», а их действия – «вершиной бесчестия».

