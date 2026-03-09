Трамп призвал дать убежище футболисткам Ирана
Президент США Дональд Трамп призвал австралийского премьер-министра Энтони Албаниза предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, принимавшим участие в Кубке Азии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя сборной Ирана по женскому футболу быть возвращенной в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого, господин премьер-министр, предоставьте им убежище. США примут их, если вы этого не сделаете», – написал он.
СМИ сообщали, что женская сборная Ирана по футболу не стала петь национальный гимн перед своим первым матчем на Кубке Азии. После игры главный тренер сборной Ирана Марзие Джафари и футболистки отказались отвечать на вопросы о военных ударах по Ирану и смерти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Произошедшее приравняли к государственной измене, которая карается смертной казнью, писала The Guardian. Девушек назвали «предательницами военного времени», а их действия – «вершиной бесчестия».