БПЛА ударил по дипломатическому объекту США в Багдаде
Беспилотник атаковал здание Центра дипломатической поддержки США в Багдаде, расположенное рядом с аэропортом. Пострадавших нет, пишет Reuters со ссылкой на документ госдепартамента.
БПЛА упал рядом с вышкой охраны. Сотрудникам центра было приказано «пригнуться и укрыться». В отдельном предупреждении госдепартамента указано, что все сотрудники на месте.
По данным The Washington Post (WP), по комплексу в Багдаде было выпущено в общей сложности шесть беспилотников. Пять из них были сбиты. Атака, скорее всего, была совершена «Исламским сопротивлением в Ираке» – объединением поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, указано в материале.
По информации WP, Ирак осудил атаки вблизи иракских баз, но не упомянул о поврежденном американском объекте.
Атаки США и Израиля на Иран начались 28 февраля. Главной причиной военной операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона эти обвинения отрицает. В ответ на атаки Тегеран начал наносить удары по базам США на Ближнем Востоке и Израилю.