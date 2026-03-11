Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

БПЛА ударил по дипломатическому объекту США в Багдаде

Ведомости

Беспилотник атаковал здание Центра дипломатической поддержки США в Багдаде, расположенное рядом с аэропортом. Пострадавших нет, пишет Reuters со ссылкой на документ госдепартамента.

БПЛА упал рядом с вышкой охраны. Сотрудникам центра было приказано «пригнуться и укрыться». В отдельном предупреждении госдепартамента указано, что все сотрудники на месте.

По данным The Washington Post (WP), по комплексу в Багдаде было выпущено в общей сложности шесть беспилотников. Пять из них были сбиты. Атака, скорее всего, была совершена «Исламским сопротивлением в Ираке» – объединением поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, указано в материале.

По информации WP, Ирак осудил атаки вблизи иракских баз, но не упомянул о поврежденном американском объекте.

Атаки США и Израиля на Иран начались 28 февраля. Главной причиной военной операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона эти обвинения отрицает. В ответ на атаки Тегеран начал наносить удары по базам США на Ближнем Востоке и Израилю.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте