БПЛА ударил по дипломатическому объекту США в Багдаде

По данным The Washington Post (WP), по комплексу в Багдаде было выпущено в общей сложности шесть беспилотников. Пять из них были сбиты. Атака, скорее всего, была совершена «Исламским сопротивлением в Ираке» – объединением поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, указано в материале.