Африка намерена добиться от Британии компенсации за рабство
Члены Африканского союза намерены подать в международные суды иски против бывших колониальных держав в связи с многовековым рабством и имперской политикой. Они заявляют, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности, пишет The Telegraph.
По данным издания, юристы занимаются разработкой планов по обращению в Международный суд ООН (МС ООН) с требованием вынести решение по рабству как «историческому преступлению». Они надеются повторить юридическую стратегию, вынудившую Великобританию передать архипелаг Чагос. Лондон согласился на передачу Маврикия за 30 млрд фунтов стерлингов после того, как судьи в Гааге постановили, что Великобритания «обязана» прекратить управление архипелагом.
Советники, сотрудничающие с Африканским союзом, уверены, что тот же правовой механизм можно применить для принуждения к переговорам о репарациях.