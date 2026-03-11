Африка намерена добиться от Британии компенсации за рабство

По данным издания, юристы занимаются разработкой планов по обращению в Международный суд ООН (МС ООН) с требованием вынести решение по рабству как «историческому преступлению». Они надеются повторить юридическую стратегию, вынудившую Великобританию передать архипелаг Чагос. Лондон согласился на передачу Маврикия за 30 млрд фунтов стерлингов после того, как судьи в Гааге постановили, что Великобритания «обязана» прекратить управление архипелагом.