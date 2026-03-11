Силы ПВО сбили 185 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были нейтрализованы над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, Краснодарским краем. Силы ПВО также ликвидировали воздушные цели в Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, в Крыму и над акваторией Черного моря.
Росавиация ночью ограничивала работу аэропортов в Сочи, Волгограде, Саратове («Гагарин»), Пензе, Самаре («Курумоч»), Ульяновске («Баратаевка»), Казани, Бугульме, Нижнекамске («Бегишево»). Утром 11 марта ограничения были введены в Ижевске и Перми («Большое Савино»). Ограничения уже сняты в Саратове, Пензе, Волгограде, Казани, Самаре и Ульяновске.