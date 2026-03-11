Силы ПВО сбили 185 украинских беспилотников над регионами России

БПЛА были нейтрализованы над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, Краснодарским краем. Силы ПВО также ликвидировали воздушные цели в Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, в Крыму и над акваторией Черного моря.