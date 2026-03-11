Молдавия одобрила денонсацию базовых договоров СНГ

5 марта сообщалось, что Молдавия денонсирует базовое соглашение о создании СНГ и его устав по инициативе МИДа страны. Решение было принято парламентской Комиссией по внешней политике. В молдавском парламенте подчеркивали, что выход из структур СНГ власти считают естественным шагом на пути к вступлению в Европейский союз.