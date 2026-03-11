Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Молдавия одобрила денонсацию базовых договоров СНГ

Ведомости

Молдавское правительство одобрило проекты денонсации Устава СНГ, соглашения о создании Содружества и протокола к нему. Об этом заявил премьер республики Мунтяну, его слова передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

5 марта сообщалось, что Молдавия денонсирует базовое соглашение о создании СНГ и его устав по инициативе МИДа страны. Решение было принято парламентской Комиссией по внешней политике. В молдавском парламенте подчеркивали, что выход из структур СНГ власти считают естественным шагом на пути к вступлению в Европейский союз.

Отмечалось, что отношения с государствами – членами организации «перейдут на двустороннюю основу».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь