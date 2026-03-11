Газета
Объекты из списка ЮНЕСКО пострадали после ударов Израиля и США по Ирану

Ведомости

Несколько объектов культурного наследия, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате ударов Израиля и США по Ирану. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранский минкульт.

По данным ведомства, повреждения получили исторические памятники в городе Исфахан, включая дворцы Аль-Капу и Чехель Сотун, а также мечеть Джами в Исфахане. Эти объекты расположены рядом с площадью Имама, которая также входит в список ЮНЕСКО.

Кроме того, ранее в результате удара по Тегерану серьезные повреждения получил дворец Голестан – исторический дворцовый комплекс, являющийся объектом Всемирного наследия.

Представитель ЮНЕСКО заявила, что организация смогла подтвердить повреждения нескольких культурных объектов. В организации подчеркнули, что культурные ценности находятся под защитой международного права, и выразили серьезную обеспокоенность разрушением исторического наследия.

По данным иранских властей, многие памятники оказались повреждены из-за ударов по расположенным рядом административным и военным объектам. В армии Израиля заявили, что не наносили прямых ударов по культурным объектам.

10 марта Ynet писал, что война США и Израиля с Ираном продлится не менее двух недель и вряд ли приведет к свержению действующего режима.

