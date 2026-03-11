Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Приюты для животных в ОАЭ переполнены из-за массового переезда хозяев

Ведомости

В приютах для животных в ОАЭ отмечают увеличение числа питомцев, которых оставляют люди, уезжающие из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Guardian.

Некоторые владельцы вынуждены оставить собак и кошек, так как покидают жилье внезапно, говорится в материале. Представители Королевского общества защиты животных (RSPCA) заявили, что домашние животные стали «скрытыми жертвами» конфликта.

В ответ на рост числа бездомных кошек и собак муниципалитет Дубая запустил пункты подкормки с использованием искусственного интеллекта. Газета пишет, что в ОАЭ бросать животных незаконно, за это предусмотрен крупный штраф.

28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. Исламская Республика в ответ атакует территории стран Персидского залива, где находятся энергетические объекты, а также американские базы. По последним данным, в Иране при ударах погибли свыше 1200 человек.

ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь