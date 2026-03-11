Приюты для животных в ОАЭ переполнены из-за массового переезда хозяев
В приютах для животных в ОАЭ отмечают увеличение числа питомцев, которых оставляют люди, уезжающие из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Guardian.
Некоторые владельцы вынуждены оставить собак и кошек, так как покидают жилье внезапно, говорится в материале. Представители Королевского общества защиты животных (RSPCA) заявили, что домашние животные стали «скрытыми жертвами» конфликта.
В ответ на рост числа бездомных кошек и собак муниципалитет Дубая запустил пункты подкормки с использованием искусственного интеллекта. Газета пишет, что в ОАЭ бросать животных незаконно, за это предусмотрен крупный штраф.
28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. Исламская Республика в ответ атакует территории стран Персидского залива, где находятся энергетические объекты, а также американские базы. По последним данным, в Иране при ударах погибли свыше 1200 человек.
ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.