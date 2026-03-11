Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова
Андрея Цыганова освободили от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Цыганова освобождают от должности в связи с выходом на пенсию, сейчас ему 64 года.
Цыганов работал в должности замглавы ФАС с 2004 г. До этого занимал пост статс-секретаря – зампредседателя Государственного антимонопольного комитета РФ, а также замминистра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
Согласно информации на сайте ФАС, является одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
Родился 28 мая 1961 г. в Перми. Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова в 1983 г. В 2000 г. окончил Российскую академию государственной службы при президенте, присуждена квалификация – юрист. Кандидат экономических наук. Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».