Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова

Ведомости

Андрея Цыганова освободили от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Цыганова освобождают от должности в связи с выходом на пенсию, сейчас ему 64 года.

Цыганов работал в должности замглавы ФАС с 2004 г. До этого занимал пост статс-секретаря – зампредседателя Государственного антимонопольного комитета РФ, а также замминистра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

Согласно информации на сайте ФАС, является одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.

Родился 28 мая 1961 г. в Перми. Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова в 1983 г. В 2000 г. окончил Российскую академию государственной службы при президенте, присуждена квалификация – юрист. Кандидат экономических наук. Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь