Небензя: осуждение иранских ударов в резолюции ООН не приведет к миру

Принятие резолюции Совбеза ООН, в которой осуждаются атаки Ирана по странам Ближнего Востока, не приведет к миру, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания совета организации.

«Принятая резолюция не способна привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока. Она лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

11 марта была принята резолюция Бахрейна по Ближнему Востоку. В ходе голосования воздержались Россия и Китай. При этом в тексте документа нет упоминаний США и Израиля.

Конфликт Израиля, США и Ирана обострился 28 февраля. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. В ответ Тегеран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке и территорию Израиля.

