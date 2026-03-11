Газета
В пустыне Сахара выпал снег

Ведомости

Снег выпал в Сахаре в седьмой раз за 40 лет. Это произошло в алжирском городе Айн-Сефра в северной части пустыни недалеко от Атласских гор, сообщила газета Daily Mail.

Как пишет издание, в Айн-Сефре температура опустилась ниже нуля, поэтому там сложились «идеальные условия для снегопада».

DM напомнила, что до 2016 г. последний снег падал в Сахаре в 1979 г. При этом в последнее десятилетие случаи этого явления в пустыне стали более частыми. В предыдущий раз снег там шел в 2021 г.

