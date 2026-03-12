Газета
Силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над регионами

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА – 30 единиц – было ликвидировано над территорией Краснодарского края. Еще 14 беспилотников сбили в Крыму, 10 – в Ростовской области, восемь – над Черным морем, по пять – в Брянской и Белгородской областях. Три воздушных цели российские военные поразили в Курской области, по две – в Калужской и над Азовским морем и одну – в Воронежском регионе.

Днем и вечером 11 марта Росавиация ограничила работу аэропортов Сочи и Краснодара («Пашковский»). Мера в Сочи была отменена ночью 12 марта.

