Силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над регионами

Больше всего БПЛА – 30 единиц – было ликвидировано над территорией Краснодарского края. Еще 14 беспилотников сбили в Крыму, 10 – в Ростовской области, восемь – над Черным морем, по пять – в Брянской и Белгородской областях. Три воздушных цели российские военные поразили в Курской области, по две – в Калужской и над Азовским морем и одну – в Воронежском регионе.