При крупном пожаре в трущобах Нью-Дели пострадало 400 лачуг

По данным властей, возгорание началось 11 марта около 23:53 по местному времени (21:53 мск). К тушению пожара привлекли 24 пожарные машины и старших сотрудников пожарной службы. Возгорание было классифицировано как пожар средней категории сложности. Пожарные боролись с огнем всю ночь и смогли взять ситуацию под контроль примерно к 04:00 утра (02:00 мск). После этого на месте продолжались охлаждающие работы, чтобы предотвратить повторное возгорание и защитить близлежащие строения.