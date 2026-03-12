При крупном пожаре в трущобах Нью-Дели пострадало 400 лачуг
Крупный пожар уничтожил до 400 лачуг в районе трущоб возле рыбного рынка Матияла в Нью-Дели, сообщает National Herald. В результате десятки семей остались без жилья.
По данным властей, возгорание началось 11 марта около 23:53 по местному времени (21:53 мск). К тушению пожара привлекли 24 пожарные машины и старших сотрудников пожарной службы. Возгорание было классифицировано как пожар средней категории сложности. Пожарные боролись с огнем всю ночь и смогли взять ситуацию под контроль примерно к 04:00 утра (02:00 мск). После этого на месте продолжались охлаждающие работы, чтобы предотвратить повторное возгорание и защитить близлежащие строения.
По предварительным данным, огонь уничтожил от 300 до 400 домов в трущобах. Несмотря на масштаб разрушений, сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
Власти начали расследование для установления причин пожара.