В странах Азии начали вводить ограничения на топливо из-за роста мировых цен
Азиатские страны, от Пакистана до Южной Кореи, начали предпринимать меры против назревающего энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива. Об этом пишет The Guardian.
Южная Корея объявила о первых за тридцать лет ограничениях внутренних цен на топливо. Таиланд искусственно занижает цены на топливо, ежедневно тратя десятки млн долларов. В Бангладеш ввели нормирование продажи топлива в попытке остановить панические закупки и закрыли все университеты. Ситуация потребовала разместить военных на нефтебазах и полицию вокруг автозаправочных станций.
В Мьянме также ввели нормирование, а руководство страны запретило движение половины частных автомобилей по дорогам. В Пакистане закрыли школы, а госучреждения перешли на четырехдневную рабочую неделю. То же сделали и филиппинцы. Вьетнам призвал предприятия поощрять работу из дома, чтобы сократить необходимость поездок. Руководство страны планирует отменить пошлины на импортное топливо до конца апреля.
Некоторые страны переживают нарастающий кризис в относительном комфорте, пишет The Guardian. Согласно материалу, Китай получил миллионы баррелей нефти из Ирана с начала войны. Индия увеличила импорт нефти из России, однако, согласно сообщениям, горячая еда и напитки исчезают из меню по всей стране на фоне опасений нехватки топлива для приготовления пищи. Япония выпустила около 80 млн баррелей нефти из запасов, составляющих 350 млн – этого хватит на 45 дней.
Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны региона вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.