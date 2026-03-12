В странах Азии начали вводить ограничения на топливо из-за роста мировых цен

Некоторые страны переживают нарастающий кризис в относительном комфорте, пишет The Guardian. Согласно материалу, Китай получил миллионы баррелей нефти из Ирана с начала войны. Индия увеличила импорт нефти из России, однако, согласно сообщениям, горячая еда и напитки исчезают из меню по всей стране на фоне опасений нехватки топлива для приготовления пищи. Япония выпустила около 80 млн баррелей нефти из запасов, составляющих 350 млн – этого хватит на 45 дней.