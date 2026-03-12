Газета
Атомный крейсер «Казань» выполнил стрельбу в Баренцевом море

Атомный подводный крейсер Северного флота «Казань» провел пуск крылатой ракеты «Оникс» по цели в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Стрельба была выполнена из подводного положения в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Морская цель обозначала корабль условного противника и находилась на удалении до 300 км.

Согласно информации объективного контроля, головная часть ракеты «Оникс» поразила морскую мишень. К обеспечению стрельб и закрытию района были привлечены надводные корабли и морская авиация.

Крейсер «Казань» – корабль проекта 885М «Ясень-М» – модифицированной версии подлодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Суда несут высокоточное ракетное оружие большой дальности и могут поражать цели на земле, на воде и под водой.

