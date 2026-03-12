Атомный крейсер «Казань» выполнил стрельбу в Баренцевом море

Крейсер «Казань» – корабль проекта 885М «Ясень-М» – модифицированной версии подлодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Суда несут высокоточное ракетное оружие большой дальности и могут поражать цели на земле, на воде и под водой.