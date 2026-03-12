Министр природных ресурсов Белоруссии попал в СИЗО из-за обвинения в коррупции

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк обвиняется во взяточничестве и сейчас содержится в СИЗО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передает «БелТА».