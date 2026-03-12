Министр природных ресурсов Белоруссии попал в СИЗО из-за обвинения в коррупции
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк обвиняется во взяточничестве и сейчас содержится в СИЗО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передает «БелТА».
По словам Лукашенко, Масляк был взят «с поличным». Президент подчеркнул, что «кого угодно» на улице «не хватают».
«[Председатель Верховного суда Белоруссии и бывший генпрокурор Андрей] Швед, а сейчас [генпрокурор] Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролируют. Если надо – доложат», – сказал белорусский лидер.
Масляк был назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии в апреле 2024 г. До этого назначения он работал главой администрации Заводского района Минска.