ABC: Мадуро содержат в одиночной камере и выводят гулять в кандалах

Заключенным в этом блоке разрешается покидать камеру только три раза в неделю на один час. В это время их выводят в наручниках и ножных кандалах под охраной двух сотрудников. Они могут принять душ, воспользоваться телефоном в пределах установленного лимита, отправить электронное письмо под контролем администрации или выйти в небольшой огражденный двор.