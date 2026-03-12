ABC: Мадуро содержат в одиночной камере и выводят гулять в кандалах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в одиночной камере в федеральной тюрьме в Бруклине в Нью-Йорке, где проводит почти все время в изоляции. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с условиями его содержания.
Мадуро размещен в специальном блоке SHU – зоне одиночного содержания, предназначенной для дисциплинарной изоляции, предотвращения самоубийств и защиты заключенных высокого уровня. Камера представляет собой помещение примерно три на два метра с металлической кроватью, раковиной, туалетом и узким окном.
Заключенным в этом блоке разрешается покидать камеру только три раза в неделю на один час. В это время их выводят в наручниках и ножных кандалах под охраной двух сотрудников. Они могут принять душ, воспользоваться телефоном в пределах установленного лимита, отправить электронное письмо под контролем администрации или выйти в небольшой огражденный двор.
Источники утверждают, что по ночам Мадуро кричит из камеры на испанском языке, заявляя, что его похитили, и требуя передать сообщения семье и другим венесуэльским заключенным.
Мадуро находится под стражей с 3 января, когда его перевезли в США. 5 января он предстал перед федеральным судьей на Манхэттене, где назвал себя «президентом Венесуэлы» и заявил, что был похищен, а также не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.
Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.
В ходе процесса также поднимался вопрос о состоянии здоровья Мадуро. Суд разрешил оформить необходимые документы для получения медицинской помощи во время содержания под стражей. Кроме того, суд постановил обеспечить консульский доступ для его жены Силии Флорес. Их встреча состоялась 30 января.