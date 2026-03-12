Газета
Заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский покинул свой пост

Он переходит в Генпрокуратуру
Ведомости

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Вадим Потомский покинул свой пост. Об этом пишет «Фонтанка». Информацию о его уходе также подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к полпредству.

Потомский перешел в Генпрокуратуру, где занял должность руководителя управления материально-хозяйственного и социального обеспечения. Он уже приступил к своим обязанностям, подтверждают два источника «Ведомостей», близких к полпредству.

В 2007 г. Потомский был избран депутатом законодательного собрания Ленинградской области от компартии. В 2009 г. он был назначен секретарем Ленинградского обкома КПРФ, в 2011 г. был избран депутатом Госдумы и вошел в состав комитета по ЖКХ.

В феврале 2014 г. президент Владимир Путин назначил Потомского врио главы Орловской области в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона Александра Козлова (ЕР). В сентябре того же года Потомский выиграл выборы с результатом 89,17%.

В октябре 2017 г. Потомского назначили заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе. В декабре 2018 г. перешел на аналогичную должность в СЗФО.

