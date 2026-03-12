Заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский покинул свой пост

В 2007 г. Потомский был избран депутатом законодательного собрания Ленинградской области от компартии. В 2009 г. он был назначен секретарем Ленинградского обкома КПРФ, в 2011 г. был избран депутатом Госдумы и вошел в состав комитета по ЖКХ.