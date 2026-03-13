Штаты потеряли самолет КС-135 в ходе операции против Ирана

28 февраля Иран атаковали США и Израиль. В первый день войны погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие представители военно-политической структуры страны. Вашингтон заявляет, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, что стало поводом для начала операции. Тегеран категорически отверг эти обвинения и начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и по территории еврейского государства.