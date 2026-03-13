Силы ПВО сбили 176 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников – 80 единиц – пришлось на территорию Крыма. Еще 29 БПЛА российские военные нейтрализовали в небе над Адыгеей, 25 – в Краснодарском крае, 18 – над Азовским морем. Семь воздушных целей силы ПВО поразили в Ростовской области, пять – в Курской, три – в Ставропольском крае.