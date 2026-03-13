Силы ПВО сбили 176 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 176 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Воздушные цели были поражены с 23:00 мск 12 марта до 7:00 мск 13 марта, сообщает Минобороны.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 80 единиц – пришлось на территорию Крыма. Еще 29 БПЛА российские военные нейтрализовали в небе над Адыгеей, 25 – в Краснодарском крае, 18 – над Азовским морем. Семь воздушных целей силы ПВО поразили в Ростовской области, пять – в Курской, три – в Ставропольском крае.
По два беспилотника было ликвидировано в Брянской области и над Черным морем, по одному – над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и над Татарстаном.
Ночью и ранним утром 13 марта Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Калуге («Грабцево»), Краснодаре («Пашковский»), Саратове («Гагарин»), Пензе, Ульяновске («Баратаевка»), Казани и Чебоксарах, Нижнекамске («Бегишево»), Ижевске, Перми, Кирове («Победилово»), Надыме. Мера уже отменена в Калуге, Саратове, Пензе, Ульяновске, Казани, Нижнекамске, Чебоксарах, Надыме.