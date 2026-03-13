Газета
МИД Швейцарии сообщил об ограничении передвижения дипломатов из РФ

Швейцарский МИД уведомил посольство РФ об ограничениях передвижения российских дипломатов. Мера вступила в силу вместе с принятием страной 19-го пакета антироссийских санкций ЕС, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.

В диппредставительстве отметили, что федеральный департамент иностранных дел сообщил посольству об установлении «уведомительного порядка в отношении российских дипломатов, приезжающих в конфедерацию из третьих стран шенгенского пространства».

ЕС утвердил 19-й пакет санкций, нацеленный на российскую энергетическую инфраструктуру, в октябре 2025 г. Он предусматривает запрет на закупки СПГ, который вводится поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 г.

