МИД Швейцарии сообщил об ограничении передвижения дипломатов из РФ

ЕС утвердил 19-й пакет санкций, нацеленный на российскую энергетическую инфраструктуру, в октябре 2025 г. Он предусматривает запрет на закупки СПГ, который вводится поэтапно: краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, долгосрочные – с 1 января 2027 г.