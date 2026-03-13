Катар отменит бесплатное проживание туристов в отелях с 15 марта

Посольство привело несколько вариантов, как можно покинуть страну. Авиакомпания Qatar Airways выполняет прямой рейс в Москву 14 марта. Ведомство также предложило воспользоваться аэропортами Саудовской Аравии, добравшись до них наземным путем. Однако для въезда в королевство российским гражданам необходима действительная виза, ее можно оформить на границе или онлайн за $120.