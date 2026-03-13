Катар отменит бесплатное проживание туристов в отелях с 15 марта
Власти Катара приняли решение отменить программу «безвозмездного проживания туристов» в отелях с 15 марта, сообщило посольство России в Катаре со ссылкой на управление по туризму страны.
После назначенной даты туристы должны выехать из отеля или продлить проживание за свой счет. Ведомство подчеркнуло, что катарская сторона настоятельно рекомендует туристам рассмотреть возможность покинуть территорию Катара в ближайшее время.
Посольство привело несколько вариантов, как можно покинуть страну. Авиакомпания Qatar Airways выполняет прямой рейс в Москву 14 марта. Ведомство также предложило воспользоваться аэропортами Саудовской Аравии, добравшись до них наземным путем. Однако для въезда в королевство российским гражданам необходима действительная виза, ее можно оформить на границе или онлайн за $120.
Посольство также напомнило, что катарские власти запретили снимать работу систем ПВО, фотографировать государственные объекты, в том числе здания дипломатических представительств.
4 марта соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Дмитрий Арутюнов сообщал, что из ОАЭ уже вывезено порядка 7000 туристов. Вице-президент союза Дмитрий Горин отмечал в разговоре с «Интерфаксом», что вывоз туристов из стран Ближнего Востока в связи с остановкой авиасообщения продлится 10–12 дней.