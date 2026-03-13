Песков: Россия гордится проголосовавшими за воссоединение жителями Крыма

12 марта в интервью Poilitico Зеленского спросили, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 г., в том числе когда работал в РФ. «Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», – сказал он (цитата по ТАСС).