Песков: Россия гордится проголосовавшими за воссоединение жителями Крыма
Москва гордится населением Крыма, которое проголосовало за воссоединение с Россией в рамках международного законодательства. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал, возникший в европейских СМИ после резких слов Зеленского о тех, кто поддержал возвращение полуострова в состав РФ.
«Эти люди – граждане Российской Федерации. И Крым, и Севастополь, естественно, являются неотъемлемой частью нашей страны», – сказал представитель Кремля.
Пескова спросили, как в Кремле воспринимают «прозрение» европейцев после того, как итальянские журналисты признали установление в Киеве неонацистского режима. По мнению пресс-секретаря президента РФ, европейцы к прозрению не приблизились.
«То, что там были люди, которые склонны к трезвому мышлению, это очевидно. Они сохраняют свой трезвый подход», – отметил он.
12 марта в интервью Poilitico Зеленского спросили, как он относится к россиянам, с которыми был знаком до 2014 г., в том числе когда работал в РФ. «Я знал много людей, у нас было много разговоров. Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже нечеловеческие существа», – сказал он (цитата по ТАСС).