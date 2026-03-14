Япония заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету
Северная Корея выпустила предполагаемый баллистический снаряд 14 марта. Об этом сообщила береговая охрана Японии, пишет Bloomberg.
Ракета упала в море, отметил представитель японского министерства обороны. Она приземлилась в водах за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Запуск ракеты КНДР происходит на фоне ежегодных военных учений США и Южной Кореи с 9 по 19 марта. Северная Корея давно возмущается учениями как военной репетицией.
Этот запуск также произошел после того, как Пхеньян призвал Вашингтон признать его ядерным государством на первом съезде правящей партии за пять лет. Северная Корея также осудила США за их «бесстыдную» атаку на Иран.
Предполагаемый пуск баллистической ракеты в сторону Японии произведен через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын курировал испытания крылатых ракет с военного корабля.
Bloomberg отмечает, что Северная Корея во второй раз за неделю запустила свою новую систему вооружения «море - земля», поскольку появляются данные о том, что США перебрасывают средства ПВО из Южной Кореи для помощи в войне с Ираном.