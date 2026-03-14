Лукашенко пригрозил министру передовой из-за условий содержания телят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства Юрия Горлова, что отправит его в штурмовики, если тот организует строительство профилактория для телят. Об этом глава государства заявил на пресс-подходе. Видео опубликовало агентство «БелТа» на YouTube. Лидер страны посетил с рабочей поездкой Дрибинский район. Общаясь с прессой, он сообщил, что с января в Белоруссии по его приказу проходит внезапная проверка армии.