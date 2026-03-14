Лукашенко пригрозил министру передовой из-за условий содержания телят
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства Юрия Горлова, что отправит его в штурмовики, если тот организует строительство профилактория для телят. Об этом глава государства заявил на пресс-подходе. Видео опубликовало агентство «БелТа» на YouTube. Лидер страны посетил с рабочей поездкой Дрибинский район. Общаясь с прессой, он сообщил, что с января в Белоруссии по его приказу проходит внезапная проверка армии.
«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов – он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят. Будет руководить ротой», – сказал Лукашенко.
«Построю и пойду», – ответил Горлов.
Лукашенко раскритиковал аграриев за содержание телят на молочно-товарном комплексе «Нестановичи-Агро» в Логойском районе, пишет Sputnik Беларусь. Если внутри профилактория все оказалось в порядке, то на открытых площадках глава государства обнаружил нарушения. Он потребовал вилы, собственноручно проверил подстилку и выяснил, что под соломой скрываются неубранные снег и лед.
«Что, нельзя было снег убрать?» – возмутился он, заметив, что телятам приходится прыгать по скрипящему насту.