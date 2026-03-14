Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 19

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала суток сбили 19 украинских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. 

По его словам, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. 

О первых двух сбитых беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27. О следующих двух – спустя 20 минут. Информацию о пятом уничтоженном БПЛА Собянин предоставил в 13:33 мск. В 14:13 Собянин сообщил о шести беспилотниках, которые удалось ликвидировать на подлете к Москве. Через 15 минут стало известно еще о двух дронах, уничтоженных на подлете к столице. 

В 17:25 мск Собянин сообщил о том, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Через 10 минут он проинформировал еще о трех сбитых БПЛА, а в 17:41 мск – еще о трех.

В связи с продолжающимися атаками на столицу Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера действовала с 14:20 до 14:46 мск.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте