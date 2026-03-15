Гладков сообщил о массированном обстреле Белгородской области
Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения удалось избежать.
В результате атаки серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей электричества, воды и тепла. В Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание, также выбиты стекла в многоквартирном доме. Глава региона отметил, что аварийные службы работают на местах, а масштаб разрушений будет оцениваться в светлое время суток.
14 марта украинские беспилотники атаковали коммерческий объект в городе Шебекино Белгородской области, пострадали четыре мирные жительницы. У пострадавших баротравмы, им оказана медицинская помощь. Белгородки продолжат лечение амбулаторно. На объекте пробита кровля, выбиты окна, повреждено оборудование.