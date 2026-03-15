Дмитриев усомнился в словах Зеленского об отеческом отношении Трампа

Зеленский 14 марта, провел параллель между своими взаимоотношениями с президентом США и моделью общения отца с сыном. В то же время украинский политик уточнил, что не считает себя самым любимым отпрыском американского лидера. Зеленский отметил, что существенная разница в возрасте диктует определенные ожидания со стороны Трампа, который, по его мнению, стремится к отношениям по типу родительских. Однако он добавил, что в этой иерархии ему отведена далеко не главная роль любимого чада. Более того, он отдельно подчеркнул, что не может назвать хозяина Белого дома своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона. С французским лидером, как пояснил Зеленский, его связывает продолжительная история взаимовыручки в сложные периоды.