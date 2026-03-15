Политика /

Дмитриев усомнился в словах Зеленского об отеческом отношении Трампа

Ведомости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова президента Украины Владимира Зеленского о характере его отношений с американским лидером Дональдом Трампом. В своем аккаунте в социальной сети X Дмитриев обратил внимание на недавнее заявление украинского лидера о том, что президент США относится к нему как к сыну.

«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», – написал российский представитель, кратко резюмировав свою позицию по данному высказыванию.

Зеленский 14 марта, провел параллель между своими взаимоотношениями с президентом США и моделью общения отца с сыном. В то же время украинский политик уточнил, что не считает себя самым любимым отпрыском американского лидера. Зеленский отметил, что существенная разница в возрасте диктует определенные ожидания со стороны Трампа, который, по его мнению, стремится к отношениям по типу родительских. Однако он добавил, что в этой иерархии ему отведена далеко не главная роль любимого чада. Более того, он отдельно подчеркнул, что не может назвать хозяина Белого дома своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона. С французским лидером, как пояснил Зеленский, его связывает продолжительная история взаимовыручки в сложные периоды.

