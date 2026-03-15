Меган Маркл и принц Гарри раскритиковали новую книгу о себе
Официальный представитель принца Гарри и Меган Маркл выступил с резким заявлением, назвав «безумной теорией заговора» содержание новой биографии герцога Сассекского, в которой приводятся слова королевы Камиллы о том, что Гарри якобы находится под влиянием супруги. Об этом пишет CNN.
Автор книги Том Бауэр, известный своими биографиями о членах монаршей семьи, в отрывках из книги «Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи», опубликованных газетой The Times, утверждает, что конфликт между четой Сассекских и остальными Виндзорами начался вскоре после их пышной свадьбы в 2018 г. По словам Бауэра, старший брат Гарри принц Уильям и его супруга Кейт были встревожены влиянием Меган на наследника и воспринимали ее как угрозу. В настоящее время, как отмечается в книге, герцог и герцогиня Сассекские практически не общаются с другими членами семьи, а Гарри редко виделся со своим отцом королем Карлом III в последние годы.
Согласно публикуемым отрывкам, королева Камилла, являющаяся мачехой принца Гарри, в разговоре с другом заметила: «Меган промыла Гарри мозги». Кроме того, Бауэр пишет, что принц был потрясен опалой, постигшей его дядю Эндрю, герцога Йоркского, который лишился всех титулов и был вынужден покинуть резиденцию из-за связей с осужденным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Гарри, по словам автора, опасался, что брат Уильям может подобным образом изолировать и его самого.
В ответ на публикацию представитель герцога и герцогини Сассекских выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что комментарии Бауэра «давно перешли грань от критики к одержимости». В заявлении говорится, что тем, кто интересуется фактами, следует искать информацию в других источниках, а те, кто ищет «безумные теории заговора и мелодраму», точно знают, где их найти.