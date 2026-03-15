Меган Маркл и принц Гарри раскритиковали новую книгу о себе

Автор книги Том Бауэр, известный своими биографиями о членах монаршей семьи, в отрывках из книги «Предательство: власть, обман и борьба за будущее королевской семьи», опубликованных газетой The Times, утверждает, что конфликт между четой Сассекских и остальными Виндзорами начался вскоре после их пышной свадьбы в 2018 г. По словам Бауэра, старший брат Гарри принц Уильям и его супруга Кейт были встревожены влиянием Меган на наследника и воспринимали ее как угрозу. В настоящее время, как отмечается в книге, герцог и герцогиня Сассекские практически не общаются с другими членами семьи, а Гарри редко виделся со своим отцом королем Карлом III в последние годы.