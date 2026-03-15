Такер Карлсон заявил о возможном уголовном преследовании со стороны ЦРУ
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ запустило процесс проверки его персональной деятельности и прорабатывает вопрос об инициации уголовного преследования в его отношении. В материале, размещенном на его YouTube-канале, Карлсон утверждает, что интерес спецслужбы спровоцировали его коммуникации с иранской стороной, имевшие место до эскалации нынешнего военного противостояния, а также его критика в адрес Израиля, вызвавшая недовольство в разведывательных кругах.
Как утверждает журналист, фигурантом дела он может стать по обвинению в нарушении законодательства об иноагентах, однако сам он не склонен драматизировать ситуацию относительно реальных юридических последствий. Карлсон акцентировал внимание на том, что не поддерживает связи с иностранными государствами в качестве агента и сохраняет лояльность исключительно Соединенным Штатам. Истинной подоплекой возможного преследования журналист считает попытку его дискредитировать и устрашить путем намеренных утечек информации о расследовании в прессу.
Карлсон напомнил, что уже оказывался объектом подобного давления, в частности во время подготовки интервью с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 г. По его убеждению, американские спецслужбы намеренно фабрикуют уголовные дела, чтобы получить формальное оправдание для установления слежки за лицами, чьи взгляды им неугодны, особенно в периоды международных конфликтов.
Журналист провел параллель между происходящим и общей тенденцией к авторитаризму, обостряющейся в военное время, когда общество становится менее восприимчивым к альтернативным мнениям на фоне высоких ставок и человеческих потерь. Карлсон выразил мнение, что подобные действия со стороны разведывательных структур нацелены на подавление любой точки зрения, выбивающейся из общепринятого нарратива.