Собянин: за сутки на подлете к Москве уничтожены 93 беспилотника

Собянин: за сутки на подлете к Москве уничтожены 93 беспилотникаВ аэропортах Московского авиаузла ввели ограничения на полеты
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации за сутки 93 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
С 10:14 до 10:38 мск Собянин сообщил в MAX о 26 сбитых беспилотниках. На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах Московского региона утром 15 марта. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.
По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ограничения введены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Аэропорт «Шереметьево» работает в особом режиме: он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими службами. Ведомство предупреждает, что часть рейсов может быть задержана или скорректирована по времени.