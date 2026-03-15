Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: за сутки на подлете к Москве уничтожены 93 беспилотника

В аэропортах Московского авиаузла ввели ограничения на полеты
Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации за сутки 93 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 10:14 до 10:38 мск Собянин сообщил в MAX о 26 сбитых беспилотниках. На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах Московского региона утром 15 марта. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ограничения введены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Аэропорт «Шереметьево» работает в особом режиме: он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими службами. Ведомство предупреждает, что часть рейсов может быть задержана или скорректирована по времени.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь