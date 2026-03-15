Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Кирова

Ведомости

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в аэропорту Кирова («Победилово»). Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.

«Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.

Информация о сроках действия ограничений не приводится.

Ранее в субботу Росавиация уже вводила ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Калуги, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её