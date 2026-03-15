Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Кирова
Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в аэропорту Кирова («Победилово»). Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.
«Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.
Информация о сроках действия ограничений не приводится.
Ранее в субботу Росавиация уже вводила ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Калуги, в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», «Шереметьево».