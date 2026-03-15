Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Москвы и Кирова

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево», а также в аэропорту Кирова («Победилово»). Об этом сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов.