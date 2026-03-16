Главная / Политика /

Евгений Хоришко назначен генконсулом России в Самарканде

Евгений Хоришко назначен генеральным консулом России в узбекистанском Самарканде. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Хоришко родился в 1965 г. В 1987 г. он окончил МГИМО МИД СССР. Дипломат владеет английским и французским языками. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса в июне 2022 г.

На дипломатической службе Хоришко работает с 1987 г. До нового назначения он занимал должность главного советника департамента Северной Атлантики МИД России.

29 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал журналистам, что генконсульство РФ в Самарканде откроется в ближайшее время. По его словам, это решение подтверждает стремление Москвы и Ташкента расширять двустороннее сотрудничество, включая региональное взаимодействие.

