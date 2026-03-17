За новую конституцию Казахстана проголосовали 87,15% избирателей
В пользу принятия новой конституции Казахстана проголосовали 7 954 667 граждан или 87,15% от числа избирателей. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на итоги голосования, представленные Центральной комиссией референдума.
Еще 898 099 человек высказались против.
Конституционные реформы коснутся органов власти страны. Двухпалатный парламент заменит однопалатный с новым названием «курултай», в который войдут 145 депутатов (сейчас в двух палатах 148). Формироваться новый парламент будет по пропорциональной избирательной системе (сейчас по смешанной), срок полномочий будет составлять пять лет.
Возможности парламента расширятся. Возвращается и институт вице-президента, упраздненный Нурсултаном Назарбаевым в 1990-е.